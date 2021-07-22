В Новосибирске "заминировали" детские сады
Родителей уже попросили забрать детей из дошкольных учреждений на время проверки. Нужно убедиться, что там безопасно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В несколько детских садов Новосибирска поступило сообщении о якобы заложенных там бомбах. Об этом рассказывают родители детей, которых попросили забрать своих чад из учреждений.
"В Ленинском районе детский сад № 238 не работает из-за того, что пришло сообщение о минировании. Всех детей в срочном порядке отправили домой", — сообщила читательница НГС.
Сообщение поступило ещё вечером, когда в детском саду никого не было. Аналогичная информация поступила также в детские сады № 441 и № 422. Отметим, что на протяжении прошлого месяца сообщения о минировании детских садов и школ в Новосибирске поступали нередко. Однако ни одно из них не подтвердилось.
А в начале июля из-за сообщения о ложном минировании был задержан рейс Благовещенск — Москва. Тогда о наличии взрывчатки на борту лайнера заявил один из пассажиров.
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