В Новосибирске "заминировали" детские сады

В несколько детских садов Новосибирска поступило сообщении о якобы заложенных там бомбах. Об этом рассказывают родители детей, которых попросили забрать своих чад из учреждений.

"В Ленинском районе детский сад № 238 не работает из-за того, что пришло сообщение о минировании. Всех детей в срочном порядке отправили домой", — сообщила читательница НГС.

Сообщение поступило ещё вечером, когда в детском саду никого не было. Аналогичная информация поступила также в детские сады № 441 и № 422. Отметим, что на протяжении прошлого месяца сообщения о минировании детских садов и школ в Новосибирске поступали нередко. Однако ни одно из них не подтвердилось.