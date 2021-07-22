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Биолог объяснила, почему сложно доказать теорию об утечке ковида из пробирки

Учёный сравнивает это с поиском иголки в стоге сена. По её мнению, если доказательства будут найдены, то только косвенные.

22 июля, 01:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прямых доказательств лабораторного происхождения ковида нет и быть не может. Таким мнением поделилась доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

"Проблема в том, что прямых доказательств у такой гипотезы нет и быть не может. Только косвенные. Глупо думать, что ВОЗ поедет в Китай и обнаружит там разбитую пробирку или какие-то компрометирующие документы. Институт в Ухани огромный, там работает больше тысячи человек. Это всё равно что искать иголку в стоге сена", заявила специалист в беседе с "Лентой.ру".

Она также рассказала, что в целом за период пандемии версия о лабораторном происхождении коронавируса менялась несколько раз и имела различные интерпретации.

Академик РАН раскрыл мнение учёных по поводу происхождения ковида

Академик РАН раскрыл мнение учёных по поводу происхождения ковида

Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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