Биолог объяснила, почему сложно доказать теорию об утечке ковида из пробирки

"Проблема в том, что прямых доказательств у такой гипотезы нет и быть не может. Только косвенные. Глупо думать, что ВОЗ поедет в Китай и обнаружит там разбитую пробирку или какие-то компрометирующие документы. Институт в Ухани огромный, там работает больше тысячи человек. Это всё равно что искать иголку в стоге сена", — заявила специалист в беседе с "Лентой.ру".