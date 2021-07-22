В "Векторе" рассказали, как не допустить появления новых штаммов ковида в России

Вероятность появления новых штаммов коронавируса в стране могут снижают высокие темпы вакцинации. Об этом заявил руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"Чем быстрее население будет привито, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса", — цитирует ТАСС врача.

Семёнов также заверил, что нынешние отечественные вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Однако расслабляться не стоит: если темпы вакцинации будут низкими, то есть риск того, что появится штамм, с которым не совладает ни одна из нынешних вакцин.

"На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя", — сказал он.