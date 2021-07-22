В "Векторе" рассказали, как не допустить появления новых штаммов ковида в России
Если коронавирус получил возможность часто видоизменяться, он может стать невосприимчивым к имеющимся препаратам.
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Вероятность появления новых штаммов коронавируса в стране могут снижают высокие темпы вакцинации. Об этом заявил руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семёнов.
"Чем быстрее население будет привито, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса", — цитирует ТАСС врача.
Семёнов также заверил, что нынешние отечественные вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Однако расслабляться не стоит: если темпы вакцинации будут низкими, то есть риск того, что появится штамм, с которым не совладает ни одна из нынешних вакцин.
"На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя", — сказал он.
Ранее глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного штамма коронавируса. Этот вариант вируса гораздо опасней предшественников и грозит отбросить всех на начальный этап борьбы с пандемией.
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