Невролог рассказал о последствиях коронавируса для "сов" и "жаворонков"

На фоне заражения коронавирусной инфекцией у больных может измениться режим сна и бодрствования. Так, например, "жаворонки" могут внезапно стать "совами" и испытывать проблемы с засыпанием. Об этом во Всемирный день мозга, который ежегодно отмечается 22 июля, рассказал невролог Эркин Шамсиев.

"Зачастую, после перенесённой коронавирусной инфекции, люди жалуются на энцефалопатию (состояние, при котором в следствии недостатка поступления крови и кислорода, погибают нервные клетки головного мозга . — Прим. Лайфа). В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции — нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования", — сказал Шамсиев в интервью РИА "Новости"..

Кроме нарушений режима сна, такие пациенты, говорит Шамсиев, сталкиваются и с другими психическими и психологическими проблемами, поэтому им назначают седативные препараты. Чтобы перенесшему коронавирус человеку избежать всех этих проблем, врач советует укреплять иммунитет, а для этого нужны спорт, правильное питание, никаких сигарет и алкоголя.

"Когда человек заражается коронавирусом, он сдает тесты ПЦР, на антитела, делает КТ лёгких, затем ЭКГ и многие другие процедуры, то есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы", — добавил Шамсиев.