Американские СМИ указали на серьёзную угрозу НАТО в случае войны с Россией

Российские ракетные комплексы, установленные в Калининградской области, могут стать препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных сил НАТО через Польшу и Прибалтику. Такой фактор нужно учитывать при рассмотрении возможности вооружённого конфликта между альянсом и Россией. Об этом пишет военный эксперт из США Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.

Он полагает, что именно Прибалтика может стать причиной для конфликта. Силам альянса, по мнению Роблина, могут помешать помимо ракетных комплексов в Калининградской области и российские радары, покрывающие большую площадь. Их расположение обеспечит РФ сбор стратегически важных разведданных.