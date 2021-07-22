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Американские СМИ указали на серьёзную угрозу НАТО в случае войны с Россией

21 июля, 22:39
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российские ракетные комплексы, установленные в Калининградской области, могут стать препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных сил НАТО через Польшу и Прибалтику. Такой фактор нужно учитывать при рассмотрении возможности вооружённого конфликта между альянсом и Россией. Об этом пишет военный эксперт из США Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.

Он полагает, что именно Прибалтика может стать причиной для конфликта. Силам альянса, по мнению Роблина, могут помешать помимо ракетных комплексов в Калининградской области и российские радары, покрывающие большую площадь. Их расположение обеспечит РФ сбор стратегически важных разведданных.

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А ранее стало известно, что Британия намерена провести учения авиации на случай размещения российских ракет в Калининграде. В Лондоне боятся повторения событий зимы 1941 года, когда при нападении Японии на Пёрл-Харбор было уничтожено около 200 американских самолётов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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