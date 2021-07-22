В России предложили ограничивать порции в ресторанах и кафе

Бороться с "пищевым расточительством" в кафе и ресторанах предложили в России. Например, информировать посетителей о рекомендуемом размере порции, давать право выбора объёма порции между повышенным, стандартным или пониженным. Соответствующие предложения Союз потребителей направил в Роспотребнадзор.

"Сократить пищевые отходы позволит более умеренная оценка потребностей в пище участников официальных мероприятий", — сказано в письме, автором которого, как указывает газета "Известия", является председатель Союза потребителей Пётр Щелищ.

Отмечается, что подобное уже есть в Китае: в конце апреля там принят закон о мерах по сокращению "пищевого расточительства". Более того, власти Поднебесной запретили пропаганду избыточного потребления пищи в СМИ и блогосфере. Предписано поощрять бережливость, "создавать атмосферу стыда за расточительство и гордости за сбережение".

В Роспотребнадзоре газете сказали, что ответ на обращение будет направлен в установленном порядке. Также Союзу потребителей рекомендовано до 15 августа представить предложения, которыми можно дополнить правила оказания услуг общественного питания. Протокол подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тем временем, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что реализовать право выбора размера порции невозможно: каждый предприниматель самостоятельно составляет себе меню, это его решение. Гости всегда могут пойти в тот ресторан, который соответствует их предпочтениям.