В Саудовской Аравии отвергли обвинения в шпионаже через программу Pegasus

По словам чиновника, подход и политика королевства в этом вопросе последовательны. Там не одобряют практику слежки за людьми.

Недавно стало известно о слежке через программу Pegasus за журналистами и политиками со всего мира. Как указывает неправительственная организация Forbidden Stories, имена абонентов в перечне указаны не были, но журналисты смогли установить свыше тысячи из них. В числе стран, которые якобы применяли эту программу, также присутствует и Саудовская Аравия.