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В Саудовской Аравии отвергли обвинения в шпионаже через программу Pegasus

Королевство ранее было названо среди стран, которые якобы занимались слежкой посредством такого ПО.

21 июля, 22:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Саудовской Аравии отвергли причастность страны к организации слежки за людьми с применением системы электронного шпионажа Pegasus. Это заявление неофициальное. Местная пресса цитирует неназванных чиновников.

"Распространённые в СМИ сообщения о якобы имевшем месте использовании королевством программы слежки за личными контактами абсолютно безосновательны", — говорится в сообщении анонимного чиновника, которое распространила местная газета Al Riyadh.

По словам чиновника, подход и политика королевства в этом вопросе последовательны. Там не одобряют практику слежки за людьми.

Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Недавно стало известно о слежке через программу Pegasus за журналистами и политиками со всего мира. Как указывает неправительственная организация Forbidden Stories, имена абонентов в перечне указаны не были, но журналисты смогли установить свыше тысячи из них. В числе стран, которые якобы применяли эту программу, также присутствует и Саудовская Аравия.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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