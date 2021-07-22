В Саудовской Аравии отвергли обвинения в шпионаже через программу Pegasus
Королевство ранее было названо среди стран, которые якобы занимались слежкой посредством такого ПО.
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В Саудовской Аравии отвергли причастность страны к организации слежки за людьми с применением системы электронного шпионажа Pegasus. Это заявление неофициальное. Местная пресса цитирует неназванных чиновников.
"Распространённые в СМИ сообщения о якобы имевшем месте использовании королевством программы слежки за личными контактами абсолютно безосновательны", — говорится в сообщении анонимного чиновника, которое распространила местная газета Al Riyadh.
По словам чиновника, подход и политика королевства в этом вопросе последовательны. Там не одобряют практику слежки за людьми.
Недавно стало известно о слежке через программу Pegasus за журналистами и политиками со всего мира. Как указывает неправительственная организация Forbidden Stories, имена абонентов в перечне указаны не были, но журналисты смогли установить свыше тысячи из них. В числе стран, которые якобы применяли эту программу, также присутствует и Саудовская Аравия.
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