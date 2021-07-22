От температуры до паники: Врач рассказала о реакции организма на страх перед прививкой от ковида
Если тревожность очень высокая, медик призывает отложить процедуру. Она также дала советы, как подготовить себя к уколу.
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Страх перед прививкой от ковида может вызвать психосоматическую реакцию. Организм может дать неординарный ответ на такие переживания и спровоцировать необычные симптомы. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова.
"Известно, что невротический подъём температуры — это 37,2–37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время", — пояснила медик в беседе с радио Sputnik.
Зуйкова призывает воздержаться от вакцинации в тревожном состоянии. Медик уверена, что в таком случае психосоматическая реакция неизбежна, а проявиться она может по-разному.
"У каждого взрослого уже есть определённый набор таких реакций: перестанет спать, станет плакать, повысится тревожность, начнутся панические атаки. И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдёте прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция", — пояснила доктор.
Чтобы избежать этого, врач рекомендует за несколько дней до вакцинации пропить успокоительные средства. Причём можно начать с самых обычных: пустырника, валерианы и других популярных средств. Если же чувство страха и тревоги не проходит, то можно прибегнуть к более сильным средствам.
Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории рассказал, как вести себя после первичной вакцинации от ковида. Специалист подчеркнул, что главное — это не заболеть коронавирусом в промежутках между первой и второй прививкой.
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