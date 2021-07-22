О жизни сообщества таксистов-мигрантов, о котором даже не догадывается "Яндекс" или другой сервис пассажирских перевозок, рассказали на YouTube-канале "Урюк и клюква". Вышла новая серия проекта о жизни мигрантов в России. Этот эпизод посвящён работе тех, кто доставляет клиентов из точки А в точку Б.

"Вот мы часто ездим на такси и ничего не знаем про людей, которые нас возят, — даже имя правильно не всегда можем произнести", — цитирует описание серии RT.

Авторы ролика узнали нечто необычное про обычного таксиста. Водитель родом из Кыргызстана состоит в сообществе, или, как говорится в видео, профсоюзе, который "контролирует каждую его секунду и знает обо всех его перемещениях". Также блогерам удалось заснять фрагменты собрания участников этого объединения. На видео даже есть глава "Кровопролитие". Спойлер от Лайфа: жертв и пострадавших не будет.