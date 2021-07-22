Художник Олег Борович из украинского города Ровно решил заработать на братьях Виталии и Владимире Кличко. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Марина Захарова.

"Увидела произведение в соцсетях, не поверила. Думала, коллаж. Оказалось, есть и картина, и художник, и даже цена. Флаг Украины тоже есть. Ищите", — написала она в своём Telegram-канале, прикрепив изображение картины.

На ней представлены обнажённые братья Кличко в окружении маленьких ангелочков, которые держат их боксёрские чемпионские пояса. Тела братьев прикрывают лишь ленты в жёлтом и синем цвете, которые, по предположению Захаровой, являются отсылкой к украинскому флагу.

Лот стоимостью в $50 тысяч © veryimportantlot

Автором произведения является художник Олег Борович. На популярной площадке по продаже картин он хочет за неё 50 тысяч долларов (примерно 3,7 млн рублей).