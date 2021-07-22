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"Не поверила": Захарову шокировала картина за $50 тысяч с голыми братьями Кличко

Тела Владимира и Виталия на этом произведении прикрывают только ленты в цветах национального флага Украины.

21 июля, 23:45
<p>Фото © veryimportantlot</p>

Фото © veryimportantlot

Художник Олег Борович из украинского города Ровно решил заработать на братьях Виталии и Владимире Кличко. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Марина Захарова.

"Увидела произведение в соцсетях, не поверила. Думала, коллаж. Оказалось, есть и картина, и художник, и даже цена. Флаг Украины тоже есть. Ищите", — написала она в своём Telegram-канале, прикрепив изображение картины.

На ней представлены обнажённые братья Кличко в окружении маленьких ангелочков, которые держат их боксёрские чемпионские пояса. Тела братьев прикрывают лишь ленты в жёлтом и синем цвете, которые, по предположению Захаровой, являются отсылкой к украинскому флагу.

Лот стоимостью в $50 тысяч © veryimportantlot

Лот стоимостью в $50 тысяч © veryimportantlot

Автором произведения является художник Олег Борович. На популярной площадке по продаже картин он хочет за неё 50 тысяч долларов (примерно 3,7 млн рублей).

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Ранее разменявший шестой десяток Кличко похвастался голым торсом. В честь юбилея мэр Киева опубликовал про себя фильм, в котором продемонстрировал отменную физическую форму. Не обошлось и без экстремальных увлечений украинского политика.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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