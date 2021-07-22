"Не поверила": Захарову шокировала картина за $50 тысяч с голыми братьями Кличко
Тела Владимира и Виталия на этом произведении прикрывают только ленты в цветах национального флага Украины.
Фото © veryimportantlot
Художник Олег Борович из украинского города Ровно решил заработать на братьях Виталии и Владимире Кличко. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Марина Захарова.
"Увидела произведение в соцсетях, не поверила. Думала, коллаж. Оказалось, есть и картина, и художник, и даже цена. Флаг Украины тоже есть. Ищите", — написала она в своём Telegram-канале, прикрепив изображение картины.
На ней представлены обнажённые братья Кличко в окружении маленьких ангелочков, которые держат их боксёрские чемпионские пояса. Тела братьев прикрывают лишь ленты в жёлтом и синем цвете, которые, по предположению Захаровой, являются отсылкой к украинскому флагу.
Лот стоимостью в $50 тысяч © veryimportantlot
Автором произведения является художник Олег Борович. На популярной площадке по продаже картин он хочет за неё 50 тысяч долларов (примерно 3,7 млн рублей).
Ранее разменявший шестой десяток Кличко похвастался голым торсом. В честь юбилея мэр Киева опубликовал про себя фильм, в котором продемонстрировал отменную физическую форму. Не обошлось и без экстремальных увлечений украинского политика.
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