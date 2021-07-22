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"Прихожу в себя!": Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию

Певец опубликовал снимок из больничной палаты. По его словам, во время хирургического вмешательства было очень больно.

21 июля, 23:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yuryantonov_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yuryantonov_official</a></p>

Фото © Instagram / yuryantonov_official

Народный артист России Юрий Антонов перенёс операцию по замене искусственного сустава. Как рассказал сам певец в "Инстаграме", хирурги работали над ним в одной из клиник Вены.

"Мне провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", — написал Антонов.

Он также опубликовал видео из больницы, где показал коридоры венской клиники. Антонов отметил, что там очень культурный и профессиональный персонал.

Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Напомним, в январе прошлого года музыканта экстренно госпитализировали и прооперировали. Операция на колене по итогу прошла успешно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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