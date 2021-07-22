"Прихожу в себя!": Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию
Певец опубликовал снимок из больничной палаты. По его словам, во время хирургического вмешательства было очень больно.
Фото © Instagram / yuryantonov_official
Народный артист России Юрий Антонов перенёс операцию по замене искусственного сустава. Как рассказал сам певец в "Инстаграме", хирурги работали над ним в одной из клиник Вены.
"Мне провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", — написал Антонов.
Он также опубликовал видео из больницы, где показал коридоры венской клиники. Антонов отметил, что там очень культурный и профессиональный персонал.
Напомним, в январе прошлого года музыканта экстренно госпитализировали и прооперировали. Операция на колене по итогу прошла успешно.
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