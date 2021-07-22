Народный артист России Юрий Антонов перенёс операцию по замене искусственного сустава. Как рассказал сам певец в "Инстаграме", хирурги работали над ним в одной из клиник Вены.

"Мне провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трёх часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", — написал Антонов.

Он также опубликовал видео из больницы, где показал коридоры венской клиники. Антонов отметил, что там очень культурный и профессиональный персонал.