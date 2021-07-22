Подзабытая соцсеть Clubhouse решила открыть доступ для всех
Раньше этом приложением можно было пользоваться только по приглашению. На них был ажиотажный спрос.
Доступ для всех желающих стал возможным в социальную "звуковую" социальную сеть Clubhouse. Ранее можно было пользоваться голосовыми чатами и комнатами только по приглашению уже зарегистрированных пользователей.
"Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться", — говорится в заявлении на сайте соцети.
Clubhouse состоит из "клубов" и "комнат", в которых происходит голосовое общение исключительно в режиме реального времени. Любой пользователь может создать беседу, далее запускается цепная реакция, онлайн-собрания обрастают участниками. Разработчики называют возможность присоединения всем желающим "днём открытия". Сегодня вышли обновления для пользователей Android и iOS.
Соцсеть в своё время разбудила "золотую лихорадку" среди других приложений свои необычным форматом. Так, Twitter сделал общедоступным свой аналог Clubhous. В новом сервисе, как и в приложении-конкуренте, пользователи могут создавать виртуальные комнаты для голосового общения. До него Telegram подключил новую функцию и стал похож на Clubhouse. Instagram создал "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse. В итоге последний быстро растерял первоначальную популярность.
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