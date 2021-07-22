Подзабытая соцсеть Clubhouse решила открыть доступ для всех

Доступ для всех желающих стал возможным в социальную "звуковую" социальную сеть Clubhouse. Ранее можно было пользоваться голосовыми чатами и комнатами только по приглашению уже зарегистрированных пользователей.

"Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться", — говорится в заявлении на сайте соцети.

Clubhouse состоит из "клубов" и "комнат", в которых происходит голосовое общение исключительно в режиме реального времени. Любой пользователь может создать беседу, далее запускается цепная реакция, онлайн-собрания обрастают участниками. Разработчики называют возможность присоединения всем желающим "днём открытия". Сегодня вышли обновления для пользователей Android и iOS.