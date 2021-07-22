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В Сирии отразили воздушную атаку Израиля

Местные телеканалы публикуют видео с пролётом реактивных снарядов. За последние дни это уже не первый подобный случай.

21 июля, 23:10

В Сирии отразили воздушную атаку Израиля. Видео © Телеканал Al-Ikhbariya

Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили атаку израильской армии в небе над Хомсом. Об этом сообщают местные СМИ.

"Силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над Хомсом", говорится в сообщении телеканала Al-Ikhbariya.

Другие подробности об атаках, а также об их последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате обстрелов пострадавшие, также не уточняется.

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Ранее Лайф сообщал, что американская военная база в Сирии дважды за сутки подверглась обстрелу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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