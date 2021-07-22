В Сирии отразили воздушную атаку Израиля

Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили атаку израильской армии в небе над Хомсом. Об этом сообщают местные СМИ.

Другие подробности об атаках, а также об их последствиях пока не приводятся. Есть ли в результате обстрелов пострадавшие, также не уточняется.