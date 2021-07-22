На Западе Москвы пожар охватил несколько квартир

На западе Москвы, на улице Шолохова, загорелась многоэтажка. Судя по кадрам, снятым очевидцами на месте ЧП, огонь охватил несколько квартир.

По данным Лайфа, пострадало два человека. Оба взрослые, одного из них госпитализировали.

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии вынесли приговор директору пансионата, где в пожаре погибло 11 человек. Выяснилось, что учреждение функционировало с нарушениями, кроме того, там не было систем пожаротушения.