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На Западе Москвы пожар охватил несколько квартир

По предварительным данным, пострадало два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.

21 июля, 23:31

На Западе Москвы пожар охватил несколько квартир. Видео © LiFE

На западе Москвы, на улице Шолохова, загорелась многоэтажка. Судя по кадрам, снятым очевидцами на месте ЧП, огонь охватил несколько квартир.

По данным Лайфа, пострадало два человека. Оба взрослые, одного из них госпитализировали.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии вынесли приговор директору пансионата, где в пожаре погибло 11 человек. Выяснилось, что учреждение функционировало с нарушениями, кроме того, там не было систем пожаротушения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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