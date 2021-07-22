На западе Москвы потушили пожар на верхних этажах жилого дома
Пострадали два человека, оба взрослые. Одному из них потребовалась госпитализация.
На западе Москвы потушили пожар на верхних этажах жилого дома. Видео © LiFE
В западной части Москвы, на улице Шолохова, потушили пожар в 17-этажном жилом доме. Возгорание было в квартире на 16-м этаже, а также на шести балконах (на 15-м, 16-м и 17-м этажах).
Как рассказали Лайфу в столичном управлении МЧС, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 02:34.
Как сообщал Лайф, в результате пожара пострадало два человека, оба взрослые. Одному из них потребовалась госпитализация.
Комментариев: 0