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На западе Москвы потушили пожар на верхних этажах жилого дома

Пострадали два человека, оба взрослые. Одному из них потребовалась госпитализация.

22 июля, 00:11

На западе Москвы потушили пожар на верхних этажах жилого дома. Видео © LiFE

В западной части Москвы, на улице Шолохова, потушили пожар в 17-этажном жилом доме. Возгорание было в квартире на 16-м этаже, а также на шести балконах (на 15-м, 16-м и 17-м этажах).

Как рассказали Лайфу в столичном управлении МЧС, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 02:34.

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Как сообщал Лайф, в результате пожара пострадало два человека, оба взрослые. Одному из них потребовалась госпитализация.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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