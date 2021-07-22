Видео с беззаботным купанием в озере двух медведей удалось снять жителю Южно-Сахалинска. Плескались медвежата в разгар жары в 20 метрах от дороги. Мужчина сначала снял на телефон редкие кадры, а потом и вовсе достал квадрокоптер — животные, словно опытные актёры, не обращая внимания на оператора, продолжали резвиться в воде.

Оказалось, что мужчина занимается любительской съёмкой островной природы, поэтому у него под рукой и была специальная техника. Видео он затем предоставил местной телекомпании АСТВ.ру. На кадрах видно, что косолапые жужжащий в воздухе прибор заметили, даже подплыли к нему. Но их интерес был недолгим: плескаться друг с другом в озёрной воде оказалось куда веселее. Подписчики канала уже позавидовали мишкам, ведь в тот день была невыносимая, аномальная жара и людям приходилось переносить её в душных офисах.