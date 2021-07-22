Фэнтези-франшиза основана на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, она рассказывает о титулованном охотнике на монстров Геральте из Ривии, имеющем сверхъестественные способности. Аниме же рассказывает о наставнике Геральта Весемире, который, сбегая от нищеты, берётся убивать чудовищ за деньги. Но ему не дают покоя демоны прошлого, особенно одно странное существо, атакующее королевство. Премьеру ленты обещают показать 23 августа 2021 года.