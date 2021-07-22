Монстров будет много: Представлен тизер анимационного спин-оффа "Ведьмака"
Аниме расскажет о наставнике Геральта Весемире. Сбегая от нищеты, он берётся убивать монстров за деньги, но ему не дают покоя демоны прошлого.
Компания Netflix представила на YouTube первый тизер аниме-спин-оффа фэнтезийного сериала Генри Кавилла "Ведьмак. Кошмар волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf).
Фэнтези-франшиза основана на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, она рассказывает о титулованном охотнике на монстров Геральте из Ривии, имеющем сверхъестественные способности. Аниме же рассказывает о наставнике Геральта Весемире, который, сбегая от нищеты, берётся убивать чудовищ за деньги. Но ему не дают покоя демоны прошлого, особенно одно странное существо, атакующее королевство. Премьеру ленты обещают показать 23 августа 2021 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Netflix назвала дату выхода второго сезона "Ведьмака" и показала новый тизер. Зрителям представили видео со знакомыми героями и кусочком крепости ведьмаков — Каэр Морхен.
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