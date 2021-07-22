Геймеры пожаловались, что игра New World сжигает определённые видеокарты

По их словам, сначала пропадает изображение, а после жёсткого перезапуска компьютер уже не включается.

Амбициозная компьютерная игра MORPG New World от Amazon выводит из строя видеокарты, жалуются геймеры. Сообщения об этом стали поступать от владельцев видеокарт EVGA GeForce RTX 3090. На Reddit в тематической ветке появился пост от геймера, который собрал десятки похожих жалоб. Отмечается, что реже, но тоже страдают и видеокарты других производителей. Гаснет монитор, а после hard reset компьютер уже не включается из-за вышедшего из строя видеоадаптера.

"Игра в "бету" New World полностью уничтожила мою EVGA RTX 3090. В Сети полно сообщений о похожих ситуациях с той же видеокартой в этой же игре. Хочу убедиться, что это не произойдёт с другими", — написал один из геймеров и в своём Twitter-аккаунте.

Ситуация может обернуться грандиозным скандалом для Amazon. Разработчики игры пока молчат.