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На Сахалине вынесли приговор паре, жестоко убившей восьмилетнюю девочку

Главный фигурант уголовного дела пытался уйти от ответственности, заявляя, что дело якобы сфабриковано. А он на самом деле будто бы пытался спасти ребёнка.

22 июля, 00:58
<p>Фото © Sakh.com</p>

Фото © Sakh.com

В Сахалинском областном суде вынесли приговор супружеской паре, которая жестоко убила восьмилетнюю девочку. Игорь Дворников получил пожизненное, также его обязали пройти принудительное психиатрическое лечение и выплатить родственникам убитой три миллиона рублей. Жена Дворникова, признанная соучастницей, приговорена к 15 годам колонии общего режима.

На Сахалине вынесли приговор паре, жестоко убившей восьмилетнюю девочку. Видео © skr.su

Как сообщает портал skr.su, с жены Дворникова взыщут компенсацию в размере 900 тысяч рублей. У пары конфискуют телевизор, игровую приставку, два автомобиля, а также 87,5 тысячи рублей со счёта. Все вещественные доказательства преступления будут уничтожены. У подсудимых будет десять дней на обжалование.

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Звери из подвала. Силовики не замечали в Южно-Сахалинске семью бродяг, пока они не растерзали ребёнка

Как отмечается, в утверждённом прокуратурой обвинительном заключении фигурирует информация о причастности Дворникова к убийству трёх человек, похищении человека, двух эпизодах изнасилования детей, развратных действиях, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.

"Дело сфабриковано": Обвиняемый в убийстве девочки сахалинец заявил, что пытался её спасти

"Дело сфабриковано": Обвиняемый в убийстве девочки сахалинец заявил, что пытался её спасти

Напомним, восьмилетняя Вика ушла из дома после ссоры с сыном соседки в начале июля 2020 года. Вскоре её тело нашли с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве сразу же была задержана семейная пара, которая подобрала школьницу на машине. По версии следствия, выехав за город, глава семейства выгнал из фургона супругу и надругался над ребёнком, после чего надел девочке на голову пакет и задушил.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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