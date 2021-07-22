На Сахалине вынесли приговор паре, жестоко убившей восьмилетнюю девочку
Главный фигурант уголовного дела пытался уйти от ответственности, заявляя, что дело якобы сфабриковано. А он на самом деле будто бы пытался спасти ребёнка.
Фото © Sakh.com
В Сахалинском областном суде вынесли приговор супружеской паре, которая жестоко убила восьмилетнюю девочку. Игорь Дворников получил пожизненное, также его обязали пройти принудительное психиатрическое лечение и выплатить родственникам убитой три миллиона рублей. Жена Дворникова, признанная соучастницей, приговорена к 15 годам колонии общего режима.
На Сахалине вынесли приговор паре, жестоко убившей восьмилетнюю девочку. Видео © skr.su
Как сообщает портал skr.su, с жены Дворникова взыщут компенсацию в размере 900 тысяч рублей. У пары конфискуют телевизор, игровую приставку, два автомобиля, а также 87,5 тысячи рублей со счёта. Все вещественные доказательства преступления будут уничтожены. У подсудимых будет десять дней на обжалование.
Звери из подвала. Силовики не замечали в Южно-Сахалинске семью бродяг, пока они не растерзали ребёнка
Как отмечается, в утверждённом прокуратурой обвинительном заключении фигурирует информация о причастности Дворникова к убийству трёх человек, похищении человека, двух эпизодах изнасилования детей, развратных действиях, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.
Напомним, восьмилетняя Вика ушла из дома после ссоры с сыном соседки в начале июля 2020 года. Вскоре её тело нашли с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве сразу же была задержана семейная пара, которая подобрала школьницу на машине. По версии следствия, выехав за город, глава семейства выгнал из фургона супругу и надругался над ребёнком, после чего надел девочке на голову пакет и задушил.
Лента новостей
Геймеры пожаловались, что игра New World сжигает определённые видеокарты
сегодня в 00:57
От температуры до паники: Врач рассказала о реакции организма на страх перед прививкой от ковида
сегодня в 00:49
О чём не знают пассажиры такси: Вышла новая серия проекта "Урюк и клюква" о жизни мигрантов
сегодня в 00:37
Комментариев: 0