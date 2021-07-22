В Сахалинском областном суде вынесли приговор супружеской паре, которая жестоко убила восьмилетнюю девочку. Игорь Дворников получил пожизненное, также его обязали пройти принудительное психиатрическое лечение и выплатить родственникам убитой три миллиона рублей. Жена Дворникова, признанная соучастницей, приговорена к 15 годам колонии общего режима.

На Сахалине вынесли приговор паре, жестоко убившей восьмилетнюю девочку. Видео © skr.su

Как сообщает портал skr.su, с жены Дворникова взыщут компенсацию в размере 900 тысяч рублей. У пары конфискуют телевизор, игровую приставку, два автомобиля, а также 87,5 тысячи рублей со счёта. Все вещественные доказательства преступления будут уничтожены. У подсудимых будет десять дней на обжалование.

Как отмечается, в утверждённом прокуратурой обвинительном заключении фигурирует информация о причастности Дворникова к убийству трёх человек, похищении человека, двух эпизодах изнасилования детей, развратных действиях, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.