Опрос показал, как много россиян терпят неудачи на работе
Многие при этом заявили, что такие проблемы их не пугают. А большинство работодателей рассказали, что ценят, когда соискатель признаёт ошибки, допущенные на прошлом месте.
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Каждый третий взрослый россиянин испытывал трудности и неудачи на работе. Чаще утвердительно на вопрос о провалах отвечали мужчины, чем женщины: 78% против 74%. Опрос проводился во всех регионах России, в нём приняли участие представители тысячи работодателей и 1,6 тысячи экономически активных жителей страны с опытом работы.
"Чаще всех же о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет (81%): "За годы работы случалось всякое: и взлёты, и падения", — приводит ТАСС выводы организаторов исследования из сервиса Superjob.
Чуть более половины опрошенных (66%) рассказали, что профессиональные неудачи их не пугают, тогда как 23% их боятся. Из них большинство — женщины и люди с зарплатой ниже 50 тысяч рублей. Те же, чей доход выше 80 тысяч, более спокойно относятся к трудностям на работе. Опрос работодателей показал, что они ценят, когда соискатель признаётся в своих ошибках, допущенных на прошлом рабочем месте.
Ранее Лайф писал, что 75,7% российских семей зачастую сталкиваются с финансовыми затруднениями. Половина опрошенных признались, что нередко не могут справиться с неожиданными тратами. Ещё 16,7% не могут позволить себе покупать фрукты в любое время года.
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