Опрос показал, как много россиян терпят неудачи на работе

Каждый третий взрослый россиянин испытывал трудности и неудачи на работе. Чаще утвердительно на вопрос о провалах отвечали мужчины, чем женщины: 78% против 74%. Опрос проводился во всех регионах России, в нём приняли участие представители тысячи работодателей и 1,6 тысячи экономически активных жителей страны с опытом работы.

"Чаще всех же о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет (81%): "За годы работы случалось всякое: и взлёты, и падения", — приводит ТАСС выводы организаторов исследования из сервиса Superjob.

Чуть более половины опрошенных (66%) рассказали, что профессиональные неудачи их не пугают, тогда как 23% их боятся. Из них большинство — женщины и люди с зарплатой ниже 50 тысяч рублей. Те же, чей доход выше 80 тысяч, более спокойно относятся к трудностям на работе. Опрос работодателей показал, что они ценят, когда соискатель признаётся в своих ошибках, допущенных на прошлом рабочем месте.