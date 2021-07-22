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"Демократии должны подняться": Байден порассуждал о политических пристрастиях Путина и Си Цзиньпина

Свои выводы американский президент сделал из бесед с лидерами Китая и России.

22 июля, 01:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

Руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Свои выводы, по словам американского лидера, он сделал из личных бесед с китайским и российским коллегами. Байден уверен, что сейчас демократическим странам стоит показать, что их форма государственного правления лучше, чем в России и Китае.

"Эти ребята на самом деле делают ставку <...> на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что [они могут] что-то сделать", — сказал Байден.

Путин ответил на слова Байдена об автократии

Путин ответил на слова Байдена об автократии

Отметим, что это не первый раз, когда американский лидер пытается убедить мир в том, что политика Владимира Путина является проявлением автократии. С аналогичным заявлением он выступал ещё в начале июня.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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