"Демократии должны подняться": Байден порассуждал о политических пристрастиях Путина и Си Цзиньпина
Свои выводы американский президент сделал из бесед с лидерами Китая и России.
Фото © Twitter / The White House
Руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
Свои выводы, по словам американского лидера, он сделал из личных бесед с китайским и российским коллегами. Байден уверен, что сейчас демократическим странам стоит показать, что их форма государственного правления лучше, чем в России и Китае.
"Эти ребята на самом деле делают ставку <...> на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что [они могут] что-то сделать", — сказал Байден.
Отметим, что это не первый раз, когда американский лидер пытается убедить мир в том, что политика Владимира Путина является проявлением автократии. С аналогичным заявлением он выступал ещё в начале июня.
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