Руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Свои выводы, по словам американского лидера, он сделал из личных бесед с китайским и российским коллегами. Байден уверен, что сейчас демократическим странам стоит показать, что их форма государственного правления лучше, чем в России и Китае.

"Эти ребята на самом деле делают ставку <...> на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что [они могут] что-то сделать", — сказал Байден.