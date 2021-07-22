Девушке с травмой пришлось двое суток ждать помощи на камчатском вулкане

Девушка, повредившая ногу при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, двое суток прождала спасательный вертолёт. Как говорят в Главном управлении МЧС по Камчаткому краю, поднять авиацию в воздух не могли из-за непогоды.

"Сигнал поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поздно вечером 18 июля 2021 года. Как сообщил заявитель — гид зарегистрированной тургруппы, одна из участниц восхождения, женщина 1996 года рождения, на высоте 3800 километров повредила ногу. Для оказания квалифицированной медицинской помощи ей была необходима эвакуация", – говорят спасатели.

Помощь девушка прождала два дня – авиация смогла подняться в воздух лишь 21 июля. Туристка всё это время находилась на перевале вулканологов, куда ей помог спуститься гид тургруппы.

"Женщину доставили в Петропавловск-Камчатский в одно из лечебных учреждений. По предварительной информации, у пострадавшей диагностирован ушиб нижней конечности, госпитализация ей не потребовалась", – сообщили в МЧС.