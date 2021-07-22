Французская певица Мирей Матьё выступит в Москве и Санкт-Петербурге с концертами в начале ноября. Об этом она сообщила, принимая поздравления с днём рождения 22 июля. Звезда рассказала, что "большая история любви" с российской публикой у неё возникла с первой встречи в 1967 году. Ну а теперь, призналась артистка, строить планы на будущее очень трудно из-за пандемии.

"Но со всей осторожностью могу сказать, что собираюсь вернуться на сцену 31 октября в Софии. 3 ноября я планирую дать концерт в Москве, а 5 ноября — в Санкт-Петербурге", — сказала она, отвечая на поздравление ТАСС.

Как пишет МК, Мирей Матьё отметила, что у русской и французской культур много общего. Она восхищена российскими музеями, Эрмитажем. А Красная площадь и собор Василия Блаженного при взгляде из гостиницы напоминают ей своей известностью Эйфелеву башню в Париже.

"Ваше искусство, ваши церкви, душа русского народа вызывают у меня восхищение", — сказала певица в свой 75-й день рождения.