"Душа русского народа вызывает восхищение": Мирей Матьё призналась в любви к России
Певица рассказала, что Красная площадь и собор Василия Блаженного при взгляде из гостиницы напоминают ей своей известностью Эйфелеву башню в Париже.
Фото © Facebook / Мирей Матье
Французская певица Мирей Матьё выступит в Москве и Санкт-Петербурге с концертами в начале ноября. Об этом она сообщила, принимая поздравления с днём рождения 22 июля. Звезда рассказала, что "большая история любви" с российской публикой у неё возникла с первой встречи в 1967 году. Ну а теперь, призналась артистка, строить планы на будущее очень трудно из-за пандемии.
"Но со всей осторожностью могу сказать, что собираюсь вернуться на сцену 31 октября в Софии. 3 ноября я планирую дать концерт в Москве, а 5 ноября — в Санкт-Петербурге", — сказала она, отвечая на поздравление ТАСС.
Как пишет МК, Мирей Матьё отметила, что у русской и французской культур много общего. Она восхищена российскими музеями, Эрмитажем. А Красная площадь и собор Василия Блаженного при взгляде из гостиницы напоминают ей своей известностью Эйфелеву башню в Париже.
"Ваше искусство, ваши церкви, душа русского народа вызывают у меня восхищение", — сказала певица в свой 75-й день рождения.
Ранее Лайф рассказывал, что и латиноамериканская певица, актриса Наталья Орейро тоже признавалась в любви к России. Несколько лет назад певица начала учить русский язык. Сейчас она часто исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов. Также ранее звезда "Дикого ангела" рассказала, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь. Иметь российский паспорт было бы для неё честью, отметила Орейро.
Комментариев: 0