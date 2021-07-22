Россиянам посоветовали, когда нужно задуматься о продаже автомобиля

Состояние автомобиля является главным фактором при принятии решения о его продаже. Такую рекомендацию автовладельцам дал генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль.

"Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, — ухудшение её технического состояния. Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств — это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время", — сказал Мигаль в беседе с агентством "Прайм".

Он также рекомендует сменить автомобиль, если на нём появилась беспричинная ржавчина. Также о продаже машины стоит задуматься, если она перестала удовлетворять ваши потребности. Например, при возрастании цен на бензин лучше заменить автомобиль на тот, у которого меньший расход. Также спортивную машину стоит поменять, если у вас появилось пополнение в семье.

"Изменение потребностей автомобилиста, когда владелец Audi TT стал многодетным отцом, рост цен на бензин при наличии авто с большим расходом топлива — повод задуматься о продаже", — заключил специалист.