Россиянам посоветовали, когда нужно задуматься о продаже автомобиля
Возраст личного транспорта играет последнюю роль в принятии этого решения.
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Состояние автомобиля является главным фактором при принятии решения о его продаже. Такую рекомендацию автовладельцам дал генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль.
"Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, — ухудшение её технического состояния. Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств — это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время", — сказал Мигаль в беседе с агентством "Прайм".
Он также рекомендует сменить автомобиль, если на нём появилась беспричинная ржавчина. Также о продаже машины стоит задуматься, если она перестала удовлетворять ваши потребности. Например, при возрастании цен на бензин лучше заменить автомобиль на тот, у которого меньший расход. Также спортивную машину стоит поменять, если у вас появилось пополнение в семье.
"Изменение потребностей автомобилиста, когда владелец Audi TT стал многодетным отцом, рост цен на бензин при наличии авто с большим расходом топлива — повод задуматься о продаже", — заключил специалист.
Ранее Лайф рассказывал, что банки стали реже одобрять россиянам кредиты на авто. Специалисты связывают это с политикой финансовых организаций, ориентированной на "заёмщиков хорошего качества".
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