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Россиянам посоветовали, когда нужно задуматься о продаже автомобиля

Возраст личного транспорта играет последнюю роль в принятии этого решения.

22 июля, 02:45
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Состояние автомобиля является главным фактором при принятии решения о его продаже. Такую рекомендацию автовладельцам дал генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль.

"Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, — ухудшение её технического состояния. Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств — это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время", — сказал Мигаль в беседе с агентством "Прайм".

Он также рекомендует сменить автомобиль, если на нём появилась беспричинная ржавчина. Также о продаже машины стоит задуматься, если она перестала удовлетворять ваши потребности. Например, при возрастании цен на бензин лучше заменить автомобиль на тот, у которого меньший расход. Также спортивную машину стоит поменять, если у вас появилось пополнение в семье.

"Изменение потребностей автомобилиста, когда владелец Audi TT стал многодетным отцом, рост цен на бензин при наличии авто с большим расходом топлива — повод задуматься о продаже", — заключил специалист.

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Ранее Лайф рассказывал, что банки стали реже одобрять россиянам кредиты на авто. Специалисты связывают это с политикой финансовых организаций, ориентированной на "заёмщиков хорошего качества".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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