Забайкальским пожарным повысят зарплату после их обращения к Путину

Пожарным Забайкальского края пообещали повысить зарплату с 1 июля после их обращения к президенту России Владимиру Путину на прямой линии. Спасатели из села Мангут Кыринского района рассказали главе государства, что им начисляют минимальный размер оплаты труда, и местная прокуратура начала проверку. После чего региональные власти сообщили, что произведут перерасчёт.

"Заработную плату сотрудникам краевого ГУ "Забайкалпожспас", которые обратились на "Прямую линию с Владимиром Путиным", повысят с 1 июля, перерасчёт сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты", — отметили в пресс-службе.

Цитируя первого вице-премьера Правительства Забайкалья Андрея Кефера, пресс-служба уточняет, что проект нормативно-правового акта, регламентирующий повышение дохода сотрудникам уже подготовлен. Независимо от даты принятия документа, перерасчёт планируется сделать с 1 июля. Уровень оплаты труда краевых пожарных будет приравнен к показателю сотрудников федерального МЧС.

"По предварительным подсчётам, ежегодно в бюджете Забайкалья на эти цели необходимо предусматривать порядка 500 миллионов рублей. Как только окончательная сумма потребности будет подтверждена, в кратчайшие сроки отработаем с федеральными коллегами", — цитирует пресс-служба первого вице-премьера Забайкалья Андрея Кефера.