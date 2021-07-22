Байден признал невозможность помешать строительству "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден признал невозможность помешать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2", который готов уже на 99%. О таком заявлении американского лидера журналистам в Цинциннати рассказали в пресс-пуле Белого дома.

"Про "Северный поток — 2" он сказал, что тот "завершён на 99%" и ничто не могло это остановить", — отметила одна из работниц СМИ.

Также глава Белого дома рассказал журналистам о готовности Германии ответить России при необходимости. По его словам, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель у них был плодотворный диалог по ситуации с этим газопроводом.