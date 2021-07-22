Ещё 12 заразившихся коронавирусом выявил оргкомитет Олимпиады

Ещё 12 человек, задействованных в проведении Олимпиады в Токио, получили положительный результат при сдаче теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оргкомитет.

Двое из них — спортсмены, четверо — представители персонала, все они иностранцы. Ещё шестеро заразившихся — японские подрядчики. Четверо, включая участников Игр, получили положительный результат теста уже после заселения в Олимпийскую деревню. Согласно последним данным, в Японии был выявлен 91 случай заражения коронавирусом людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.

Ранее Лайф сообщал, что глава ОКР прокомментировал непопадание на Олимпиаду пловца Бородина из-за коронавируса. Чемпион Европы не сможет выступить на Играх после положительного теста, который был взят на сборах.