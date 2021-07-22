НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ещё 12 заразившихся коронавирусом выявил оргкомитет Олимпиады

По последним данным, в Японии выявлен 91 подтверждённый случай у людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.

22 июля, 03:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/1417033132310765568/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympic_Russia</a></p>

Фото © Twitter / Olympic_Russia

Ещё 12 человек, задействованных в проведении Олимпиады в Токио, получили положительный результат при сдаче теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оргкомитет.

Двое из них — спортсмены, четверо — представители персонала, все они иностранцы. Ещё шестеро заразившихся — японские подрядчики. Четверо, включая участников Игр, получили положительный результат теста уже после заселения в Олимпийскую деревню. Согласно последним данным, в Японии был выявлен 91 случай заражения коронавирусом людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.

Ранее Лайф сообщал, что глава ОКР прокомментировал непопадание на Олимпиаду пловца Бородина из-за коронавируса. Чемпион Европы не сможет выступить на Играх после положительного теста, который был взят на сборах.

Почти 100% россиян не знают имени хотя бы одного участника Олимпиады

Почти 100% россиян не знают имени хотя бы одного участника Олимпиады

Напомним, что в Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент. Церемония открытия Игр должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1