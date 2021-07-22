Ещё 12 заразившихся коронавирусом выявил оргкомитет Олимпиады
По последним данным, в Японии выявлен 91 подтверждённый случай у людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.
Фото © Twitter / Olympic_Russia
Ещё 12 человек, задействованных в проведении Олимпиады в Токио, получили положительный результат при сдаче теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оргкомитет.
Двое из них — спортсмены, четверо — представители персонала, все они иностранцы. Ещё шестеро заразившихся — японские подрядчики. Четверо, включая участников Игр, получили положительный результат теста уже после заселения в Олимпийскую деревню. Согласно последним данным, в Японии был выявлен 91 случай заражения коронавирусом людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.
Ранее Лайф сообщал, что глава ОКР прокомментировал непопадание на Олимпиаду пловца Бородина из-за коронавируса. Чемпион Европы не сможет выступить на Играх после положительного теста, который был взят на сборах.
Напомним, что в Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент. Церемония открытия Игр должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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