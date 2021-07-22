Штраф за телефон в руках водителя предложено повысить в несколько раз

В России выступили с инициативой увеличить до десяти тысяч рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. С таким предложением выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он направил соответствующее письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Как пишет RT, почву для этой инициативы дал недавний трагический инцидент, когда студентка сбила детей прямо на пешеходном переходе, двое из них скончались.