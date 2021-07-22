Штраф за телефон в руках водителя предложено повысить в несколько раз
По мнению инициатора идеи, сумма в 1500 рублей недостаточна, чтобы человек в полной мере прочувствовал наказание.
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В России выступили с инициативой увеличить до десяти тысяч рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. С таким предложением выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он направил соответствующее письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.
Как пишет RT, почву для этой инициативы дал недавний трагический инцидент, когда студентка сбила детей прямо на пешеходном переходе, двое из них скончались.
Курдесов отмечает, что сейчас штраф за пользование телефоном за рулём составляет 1,5 тысячи рублей. По его мнению, этой суммы недостаточно, чтобы полноценно наказать нарушителя, учитывая тот факт, что водитель подобными действиями создаёт реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. 17 июля Никулинский суд Москвы поместил студентку под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца. Девушке грозит до семи лет лишения свободы.
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