Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не допускает вероятности отмены Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил журналистам.

"Я для себя не допускаю какой-либо вероятности отмены Игр. Я вижу, как в Олимпийской деревне организована система по контролю за нераспространением вируса. Спортсмены тем более об этом не думают: они смотрят в календарь и ждут своих соревнований", — заявил Поздняков.

Ранее генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования могут быть отменены в последний момент из-за пандемии.

Сегодня в Токио было зафиксировано 1979 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальный показатель с января. Среди всех, кто имеет отношение к Олимпиаде, положительные тесты сдал 91 человек.