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"Спортсмены смотрят в календарь": Поздняков исключил отмену Олимпиады в последний момент

Церемония открытия Игр запланирована на пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени.

22 июля, 08:58
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не допускает вероятности отмены Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил журналистам.

"Я для себя не допускаю какой-либо вероятности отмены Игр. Я вижу, как в Олимпийской деревне организована система по контролю за нераспространением вируса. Спортсмены тем более об этом не думают: они смотрят в календарь и ждут своих соревнований", — заявил Поздняков.

Ранее генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования могут быть отменены в последний момент из-за пандемии.

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Сегодня в Токио было зафиксировано 1979 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальный показатель с января. Среди всех, кто имеет отношение к Олимпиаде, положительные тесты сдал 91 человек.

Первые соревнования на Играх уже стартовали — состоялись матчи группового турнира по футболу и софтболу. Церемония открытия Олимпиады запланирована на пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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