"Спортсмены смотрят в календарь": Поздняков исключил отмену Олимпиады в последний момент
Церемония открытия Игр запланирована на пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени.
Фото © ОКР
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не допускает вероятности отмены Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил журналистам.
"Я для себя не допускаю какой-либо вероятности отмены Игр. Я вижу, как в Олимпийской деревне организована система по контролю за нераспространением вируса. Спортсмены тем более об этом не думают: они смотрят в календарь и ждут своих соревнований", — заявил Поздняков.
Ранее генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что соревнования могут быть отменены в последний момент из-за пандемии.
Сегодня в Токио было зафиксировано 1979 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальный показатель с января. Среди всех, кто имеет отношение к Олимпиаде, положительные тесты сдал 91 человек.
Первые соревнования на Играх уже стартовали — состоялись матчи группового турнира по футболу и софтболу. Церемония открытия Олимпиады запланирована на пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени.
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