"Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем чемпионата Англии по футболу

Телеканал "Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем на территории России чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщается на сайте канала.

Английская премьер-лига вернётся на "Матч ТВ" с сезона 2022/23. На протяжении двух последних лет матчи чемпионата Англии можно было смотреть только на сервисе "Okko.Спорт".

"У нас есть ещё практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира — на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на "Матч"! It’s coming home!" — заявил главный редактор телеканала Александр Тащин.

Заключения контракта с каналом "Матч ТВ" подтвердил и директор по связям с общественностью Английской премьер-лиги Пол Молнар. По его словам, телеканал обеспечивает качественное спортивное вещание.

"Премьер-лига крайне рада объявить о нашем новом партнёрстве с "Матчем ТВ" в России. "Матч ТВ" обеспечивает отличное спортивное вещание и станет прекрасным домом для премьер-лиги", — сказал он.