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"Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем чемпионата Англии по футболу

С сезона 2019/20 матчи первенства можно было смотреть только на сервисе "Okko.Спорт".

22 июля, 09:52
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Телеканал "Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем на территории России чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщается на сайте канала.

Английская премьер-лига вернётся на "Матч ТВ" с сезона 2022/23. На протяжении двух последних лет матчи чемпионата Англии можно было смотреть только на сервисе "Okko.Спорт".

"У нас есть ещё практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира — на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на "Матч"! It’s coming home!" — заявил главный редактор телеканала Александр Тащин.

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Заключения контракта с каналом "Матч ТВ" подтвердил и директор по связям с общественностью Английской премьер-лиги Пол Молнар. По его словам, телеканал обеспечивает качественное спортивное вещание.

"Премьер-лига крайне рада объявить о нашем новом партнёрстве с "Матчем ТВ" в России. "Матч ТВ" обеспечивает отличное спортивное вещание и станет прекрасным домом для премьер-лиги", сказал он.

Новый сезон в элитном дивизионе английского первенства стартует 13 августа. Действующим чемпионом страны является "Манчестер Сити".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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