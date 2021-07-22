Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

ЦСКА продлил контракт с полузащитником команды Аланом Дзагоевым. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

31-летний футболист выступает за армейцев с 2008 года. Его новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.

В составе красно-синих Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 375 матчах за ЦСКА он забил 77 голов.