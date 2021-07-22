НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до окончания сезона 2022/23.

22 июля, 08:40
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

ЦСКА продлил контракт с полузащитником команды Аланом Дзагоевым. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

31-летний футболист выступает за армейцев с 2008 года. Его новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.

Стадионы "Спартака" и ЦСКА включили в реестр CoViD-free-зон

Стадионы "Спартака" и ЦСКА включили в реестр CoViD-free-зон

В составе красно-синих Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 375 матчах за ЦСКА он забил 77 голов.

С 2008 по 2018 год хавбек играл за сборную России. В 58 матчах в составе национальной команды он отличился девять раз. На домашнем ЧМ-2018 Дзагоев дошёл со сборной до четвертьфинала.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Определились соперники российских теннисистов на Олимпиаде в Токио

сегодня в 09:11

"Суперкайф, супергуд": "Рубин" выпустил новый клип с поющим на татарском Слуцким

вчера в 14:51

"Спортсмены смотрят в календарь": Поздняков исключил отмену Олимпиады в последний момент

сегодня в 08:58

В России выявили первые случаи заболевания "бразильским" штаммом ковида

сегодня в 09:22

В Калининграде фотограф-волонтёр четыре года насиловал детей, младшему из которых было всего 5 лет

сегодня в 09:25

Новости партнеров

Layer 1