Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до окончания сезона 2022/23.
Фото © ПФК ЦСКА
ЦСКА продлил контракт с полузащитником команды Аланом Дзагоевым. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
31-летний футболист выступает за армейцев с 2008 года. Его новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.
В составе красно-синих Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 375 матчах за ЦСКА он забил 77 голов.
С 2008 по 2018 год хавбек играл за сборную России. В 58 матчах в составе национальной команды он отличился девять раз. На домашнем ЧМ-2018 Дзагоев дошёл со сборной до четвертьфинала.
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