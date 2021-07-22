В состав нового клуба НХЛ не попал ни один российский хоккеист

В НХЛ состоялся драфт расширения. Новый клуб "Сиэтл Кракен" забрал по одному хоккеисту у каждой из команд, кроме клуба "Вегас Голден Найтс", который был основан лишь в 2017 году. Об этом сообщает сайт лиги.

В состав "Сиэтла" вошло 30 хоккеистов. Среди них нет ни одного российского игрока.

Вратари: Крис Дриджер ("Флорида"), Джоэл Даккор ("Оттава"), Витек Ванечек ("Вашингтон").

Защитники: Джереми Лозон ("Бостон"), Уилл Борген ("Баффало"), Деннис Чоловски ("Детройт"), Кейл Флери ("Монреаль"), Гэвин Байройтер ("Коламбус"), Винс Данн ("Сент-Луис"), Джеймисон Олексяк ("Даллас"), Карсон Соуси ("Миннесота"), Адам Ларссон ("Эдмонтон"), Хэйдн Флёри ("Анахайм"), Кёртис Макдермид ("Лос-Анджелес"), Марк Джиордано ("Калгари").

Нападающие: Янни Гурде ("Тампа-Бэй"), Джаред Макканн ("Торонто"), Морган Гики ("Каролина"), Натан Бастиан ("Нью-Джерси"), Джордан Эберле ("Айлендерс"), Колин Блэквелл ("Рейнджерс"), Карсен Тварински ("Филадельфия"), Брэндон Танев ("Питтсбург", Тайлер Питлик ("Аризона"), Йоонас Донской ("Колорадо"), Джон Кенневилл ("Чикаго"), Калле Йернкрук ("Нэшвилл"), Мэйсон Эпплтон ("Виннипег"), Александр Труе ("Сан-Хосе"), Коул Линд ("Ванкувер").