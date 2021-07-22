НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В состав нового клуба НХЛ не попал ни один российский хоккеист

Руководство команды выбрало 30 игроков — по одному из каждого клуба лиги, кроме "Вегаса".

22 июля, 08:40
<p>Фото © НХЛ</p>

Фото © НХЛ

В НХЛ состоялся драфт расширения. Новый клуб "Сиэтл Кракен" забрал по одному хоккеисту у каждой из команд, кроме клуба "Вегас Голден Найтс", который был основан лишь в 2017 году. Об этом сообщает сайт лиги.

В состав "Сиэтла" вошло 30 хоккеистов. Среди них нет ни одного российского игрока.

Вратари: Крис Дриджер ("Флорида"), Джоэл Даккор ("Оттава"), Витек Ванечек ("Вашингтон").

Защитники: Джереми Лозон ("Бостон"), Уилл Борген ("Баффало"), Деннис Чоловски ("Детройт"), Кейл Флери ("Монреаль"), Гэвин Байройтер ("Коламбус"), Винс Данн ("Сент-Луис"), Джеймисон Олексяк ("Даллас"), Карсон Соуси ("Миннесота"), Адам Ларссон ("Эдмонтон"), Хэйдн Флёри ("Анахайм"), Кёртис Макдермид ("Лос-Анджелес"), Марк Джиордано ("Калгари").

Нападающие: Янни Гурде ("Тампа-Бэй"), Джаред Макканн ("Торонто"), Морган Гики ("Каролина"), Натан Бастиан ("Нью-Джерси"), Джордан Эберле ("Айлендерс"), Колин Блэквелл ("Рейнджерс"), Карсен Тварински ("Филадельфия"), Брэндон Танев ("Питтсбург", Тайлер Питлик ("Аризона"), Йоонас Донской ("Колорадо"), Джон Кенневилл ("Чикаго"), Калле Йернкрук ("Нэшвилл"), Мэйсон Эпплтон ("Виннипег"), Александр Труе ("Сан-Хосе"), Коул Линд ("Ванкувер").

Лучший новичок сезона в НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА

Лучший новичок сезона в НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА

В первом матче в своей истории "Сиэтл" 12 октября сыграет на выезде с "Вегасом". На своей площадке команда дебютирует 23 октября в игре против "Ванкувера".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Определились соперники российских теннисистов на Олимпиаде в Токио

сегодня в 09:11

Лучший новичок сезона в НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА

вчера в 09:18

"Спортсмены смотрят в календарь": Поздняков исключил отмену Олимпиады в последний момент

сегодня в 08:58

В России выявили первые случаи заболевания "бразильским" штаммом ковида

сегодня в 09:22

В Калининграде фотограф-волонтёр четыре года насиловал детей, младшему из которых было всего 5 лет

сегодня в 09:25

Новости партнеров

Layer 1