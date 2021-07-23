Пропажа кольца и сожжение голубей: Какими ляпами запомнились предыдущие церемонии открытия Олимпийских игр Даже мероприятие такого уровня не может обойтись без каких-либо заминок и неточностей. 22 июля, 21:40 Фото © Erick W. Rasco / Sports Illustrated via Getty Images

Первое и зачастую самое яркое событие всех Олимпийских игр — их церемония открытия. Ни один главный старт четырёхлетия не может обойтись без этой, порой формальной, но красивой процедуры. Каждый раз организаторы хотят удивить весь мир каким-то шоу, которое часто не обходится без запоминающихся ляпов и косяков.

1956 год: первый прямой эфир и первый ляп

Середина XX века — время прогресса телевидения. Зрители получили возможность смотреть самые разные события в прямом эфире. Одним из таких стали зимние Игры в итальянском городе Кортина-д' Ампеццо. Технический прогресс в те годы не позволял обойтись без множества проводов, они-то и сыграли свою роль.

Конькобежец Гвидо Кароли нёс в руках олимпийский огонь, однако сделать это без курьёзов ему помешал телевизионный кабель, об который он и споткнулся. В итоге огонь погас — и его пришлось зажигать заново. Благо после этого никаких трудностей не было.

Сеул-1988: горящие голуби

Картина куда более жуткая произошла через 32 года в корейском Сеуле. К слову, Игры в Корее стали последними, где на церемонии открытия организаторы использовали живых голубей. Символ мира и единства олимпийской семьи был запущен, казалось, в небеса, однако на деле всё оказалось куда печальнее.

Когда факелоносцы зажигали олимпийский огонь, на край специальной чаши сели белые голуби. Разумеется, через несколько мгновений огонь загорелся, а вот что стало с голубями — можете догадаться сами.

Ванкувер-2010: не поднявшийся жёлоб

Ещё один ляп, который увидел весь мир, случился в канадском Ванкувере на открытии Игр 2010 года. Эпоха высоких технологий начала брать своё, и даже для зажигания олимпийского огня начали использовать самые разные приспособления.

Зажечь огонь должны были сразу четыре человека. Однако сначала целых десять минут просто ничего не происходило, а затем на арене поднялись большие желоба. Но не четыре, а три. В итоге конькобежка Катриона Лемэй-Доан была вынуждена некоторое время просто стоять и делать вид, что всё идёт по плану. Впрочем, довольные зрители на арене ничего особо не заметили и обрадовались началу Игр.

Кстати, поднять четвёртый жёлоб удалось уже после церемонии открытия. Честь и хвала канадским организаторам, которые решили обратить внимание на такой ляп уже на церемонии закрытия Игр. Получилось достаточно весело, да и зрители по всему миру это оценили.

Сочи-2014: а где пятое кольцо?

Первая для России зимняя Олимпиада в истории проходила в самом, на первый взгляд, неподходящем для этого месте — в Сочи. Южный курорт сумел великолепно принять Игры, которые до сих пор многие называют лучшими. Да и шоу на двух церемониях — открытия и закрытия — получилось более чем грандиозным.

Первое мероприятие Игр запомнилось всем не шикарной темой, не показом всех граней русской культуры и истории, а достаточно забавным ляпом. По сценарию, пять снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца. Четыре из них это сделали, а вот пятая не смогла. Впрочем, зрители в нашей стране этого ляпа не увидели.

— Я потом расследовал: ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники), которые их делали, ночью уронили одно кольцо, и, видя меня, который не спал пятые сутки, они побоялись об этом сказать. Когда мы увидели, что кольцо не раскроется, приняли решение запустить видео с репетиции. Но это был единственный момент, когда пришлось к этому прибегнуть. Для нас это не стало трагедией, — заявил главный продюсер церемонии Константин Эрнст.

Впрочем, как и в Ванкувере, организаторы сумели превратить ляп в любопытную особенность уже во время церемонии закрытия. И снова зрители во всём мире оценили такую задумку сценаристов.

Что будет в Токио?

Церемония открытия предстоящих Игр уже точно войдёт в историю. Прежде всего потому, что пройдёт она без зрителей и болельщиков на трибунах. Организаторы были вынуждены принять такое решение из-за сложной ситуации с коронавирусом.

К тому же церемония открытия осталась без своего режиссёра буквально за день до мероприятия. Кентаро Кобаяши был уволен из-за шутки про холокост, которую удалось обнаружить на видео из 90-х годов прошлого века. Стоит отметить, что ранее Кобаяши был комиком.

— Я понимаю, что был не прав, а выбор слов был глупым. Я очень сожалею об этом, — заявил сам Кобаяши.

Незадолго до этого команду покинул и главный композитор Кэйго Оямада. Как отметили СМИ, причиной тому стали издевательства над детьми с инвалидностью, которые имели место быть в школе. Так что церемония открытия Игр может стать крайне интересной — с учётом уже двух человек, уволенных буквально за несколько дней.

Авторы Шамиль Гаджиев