"Сочи" в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций победил на своём поле бакинскую "Кешлю" со счётом 3:0. Для российского клуба игра стала дебютной в еврокубках.

На десятой минуте отличился бразильский новичок "Сочи" Родригао, точно пробивший головой после подачи с углового. В середине второго тайма Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Окончательный счёт на 81-й минуте установил Максим Барсов.

Ответная игра состоится 29 июля в Баку. В случае выхода в третий отборочный раунд команда Владимира Федотова сыграет с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия).

Также в Лиге конференций Россию представляет казанский "Рубин", стартующий с третьего раунда квалификации. Его первым соперником станет победитель противостояния литовской "Судувы" и польского "Ракува".