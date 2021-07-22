Победный дебют в еврокубках: "Сочи" разгромил азербайджанский клуб в квалификации Лиги конференций
Ответный матч состоится 29 июля в Баку. В случае выхода в следующий раунд команда Владимира Федотова сыграет с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия).
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций победил на своём поле бакинскую "Кешлю" со счётом 3:0. Для российского клуба игра стала дебютной в еврокубках.
На десятой минуте отличился бразильский новичок "Сочи" Родригао, точно пробивший головой после подачи с углового. В середине второго тайма Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Окончательный счёт на 81-й минуте установил Максим Барсов.
Ответная игра состоится 29 июля в Баку. В случае выхода в третий отборочный раунд команда Владимира Федотова сыграет с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия).
Также в Лиге конференций Россию представляет казанский "Рубин", стартующий с третьего раунда квалификации. Его первым соперником станет победитель противостояния литовской "Судувы" и польского "Ракува".
Лига конференций
Второй квалификационный раунд
Первый матч
"Сочи" — "Кешля" — 3:0
Гол: Родригао 10' (1:0), Нобоа, с пенальти 67' (2:0), Барсов 81' (3:0)
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