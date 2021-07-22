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"Спасибо за доверие": Возможный сменщик Черчесова прокомментировал интерес со стороны сборной России

Ранее стало известно, что он вошёл в список из трёх кандидатов на вакантный пост. Вместе с ним там оказались ещё два отечественных специалиста.

22 июля, 14:21
<p>Фото © Thomas Niedermueller / Bongarts / Getty Images</p>

Фото © Thomas Niedermueller / Bongarts / Getty Images

Один из кандидатов на пост главного тренера сборной России — наставник олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц — прокомментировал информацию об интересе к нему из нашей страны.

"Прежде всего спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас Олимпийские игры — и мне необходимо думать о них. Потом мы можем поговорить об этом ещё раз и посмотреть, правильно ли говорят в России", — отметил Кунц.

СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата

СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата

Ранее Лайф сообщал, что Штефан Кунц вошёл в шорт-лист кандидатов на место главного тренера сборной России по футболу. Вместе с ним туда попали Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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