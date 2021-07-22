Один из кандидатов на пост главного тренера сборной России — наставник олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц — прокомментировал информацию об интересе к нему из нашей страны.

"Прежде всего спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас Олимпийские игры — и мне необходимо думать о них. Потом мы можем поговорить об этом ещё раз и посмотреть, правильно ли говорят в России", — отметил Кунц.