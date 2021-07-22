Первый матч РПЛ "Ростов" – "Динамо" пройдёт без зрителей

Матч – открытие нового сезона в чемпионате России по футболу между "Ростовом" и "Динамо" пройдёт при пустых трибунах. Об этом говорится в сообщении на сайте южан.

В клубе также напомнили болельщикам, что решение о том, сколько зрителей может быть допущено на матчи, принимается в каждом регионе индивидуально. Данные показатели пересчитываются каждые 14 дней.

"Футбольный клуб "Ростов" приносит свои искренние извинения и, несмотря на всё, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится — и мы все вместе скоро увидимся на "Ростов-арене", — подчёркивается в заявлении.