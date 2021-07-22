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Первый матч РПЛ "Ростов" – "Динамо" пройдёт без зрителей

Ранее стало известно, что стадионы "Спартака" и ЦСКА вошли в реестр свободных от коронавируса зон.

22 июля, 13:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Матч – открытие нового сезона в чемпионате России по футболу между "Ростовом" и "Динамо" пройдёт при пустых трибунах. Об этом говорится в сообщении на сайте южан.

В клубе также напомнили болельщикам, что решение о том, сколько зрителей может быть допущено на матчи, принимается в каждом регионе индивидуально. Данные показатели пересчитываются каждые 14 дней.

"Футбольный клуб "Ростов" приносит свои искренние извинения и, несмотря на всё, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится — и мы все вместе скоро увидимся на "Ростов-арене", — подчёркивается в заявлении.

В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ

В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что стадионы московских ЦСКА и "Спартака" вошли в реестр свободных от коронавируса зон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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