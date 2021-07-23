Назван номер, под которым российские спортсмены пройдут на церемонии открытия ОИ в Токио

Сборная России выйдет на парад в рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

Перед россиянами по Японскому национальному стадиону пройдут спортсмены из Сан-Марино, а после атлеты из Сьерра-Леоне. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Мероприятие состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени.

В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.