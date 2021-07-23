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Назван номер, под которым российские спортсмены пройдут на церемонии открытия ОИ в Токио

Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

23 июля, 00:31
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сборная России выйдет на парад в рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио под 77-м номером.

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Перед россиянами по Японскому национальному стадиону пройдут спортсмены из Сан-Марино, а после атлеты из Сьерра-Леоне. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Мероприятие состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени.

В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Ранее космонавты с МКС поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой и отметили, что, как и миллионы других любителей спорта, будут верить в силу и волю атлетов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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