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Российская спортсменка упала в обморок на соревнованиях Олимпиады в Токио

По мнению тренера, Светлана Гомбоева просто не выдержала, проведя на жаре целый день.

23 июля, 02:44

Российская спортсменка упала в обморок на Олимпиаде в Токио. Видео © t.me / olympic_russia

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов.

"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли", — приводятся слова Попова в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Тренер выразил надежду, что с Гомбоевой всё будет хорошо. По его мнению, спортсменка просто не выдержала, проведя на жаре целый день.

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"Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", — отметил тренер.

В квалификации Гомбоева заняла 45-е место, набрав 630 баллов.

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Флаг Олимпийского комитета РФ понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

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Ранее был назван номер, под которым российские спортсмены пройдут на церемонии открытия ОИ в Токио.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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