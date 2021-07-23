Застрелившего девочку через дверь жителя Читы приговорили к 17 годам колонии

Забайкальский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Читы Василия Дунца, который в феврале этого года застрелил девятилетнюю девочку через дверь из-за шума.

Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном повреждении чужого имущества, совершённом общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

"Особая тяжесть совершённого преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс... Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону.