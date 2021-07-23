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Застрелившего девочку через дверь жителя Читы приговорили к 17 годам колонии

Трагедия произошла в феврале этого года. Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт, взял ружьё и выстрелил в дверь. За ней оказалась девятилетняя девочка.

23 июля, 03:47
<p>Василий Дунец. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев</p>

Василий Дунец. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Забайкальский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Читы Василия Дунца, который в феврале этого года застрелил девятилетнюю девочку через дверь из-за шума.

Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном повреждении чужого имущества, совершённом общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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"Особая тяжесть совершённого преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс... Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону.

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Напомним, убийство было совершено вечером 17 февраля в Железнодорожном районе Читы. Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он из ружья ИЖ-43 расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить, но не собирался убивать ребёнка.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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