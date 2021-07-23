Россияне начали скупать кнопочные мобильные телефоны

В первом полугодии 2021 года в России выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Так, с января по июнь компания "Связной" продала 3,1 млн таких устройств (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 6,7%). В денежном выражении продажи выросли на 18,8% — до 4,5 млрд рублей, а средняя цена гаджета увеличилась на 11% — 1450 рублей.

В "М.Видео – Эльдорадо" продажи увеличились ещё больше — на 26% (рост в деньгах 35%). А аналитики сервиса Price.ru оценили повышение спроса на 44%. Наиболее популярными моделями кнопочных телефонов у россиян стали Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

По словам экспертов, причин этой тенденции несколько. Во-первых, начался дачный сезон и многие стали брать кнопочные девайсы за город, во-вторых, рост спроса обусловлен увеличением потока мигрантов. В-третьих, пожилые люди переходят со стационарных телефонов на мобильные и выбирают для этого именно кнопочные устройства. В-четвёртых, востребованность таких гаджетов выросла в пандемию, когда многие стали их использовать как недорогое дополнительное средство связи.

Также россияне стали внимательнее относиться к персональным данным, поэтому чаще выбирают телефоны, которые не могут так же легко, как смартфоны, собирать информацию о своих владельцах.