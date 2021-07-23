В США заявили об отсутствии окончательного вывода по вопросу происхождения коронавируса

Власти США пока не пришли к окончательному мнению о происхождении нового коронавируса. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс.

"Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предоставить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или путём естественной передачи от инфицированных животных человеку", — сказал Бёрнс в интервью радиостанции NPR (Национальное общественное радио США), добавив, что США продолжают усердно работать над этим.

Вместе с тем глава ЦРУ подчеркнул, что правительство Китая изначально не продемонстрировало прозрачность и не сотрудничало в расследовании со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам Бёрнса, есть вероятность того, что мировое сообщество так и не сможет выяснить происхождение коронавируса.