Минфин с начала года купил валюты на рынке на триллион рублей

Объём средств, которые Минфин с начала 2021 года направляет на приобретение валюты, 23 июля превысит один триллион рублей, а к концу года эта сумма составит более двух триллионов рублей при условии стабильной обстановки на рынке нефти. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

"Исходя из озвученных Минфином России планов, объём покупки валюты в рамках бюджетного правила за период с 7 июля по 5 августа вырастет на 34%, до 296 миллиардов рублей, вследствие подъёма рыночных цен на нефть. Таким образом, к концу июля накопленный с начала года объём покупок валюты Банком России превысит один триллион рублей", — заявил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.

По его словам, если от высокой нефти есть дополнительные доходы, по бюджетному правилу Минфин РФ приобретает иностранную валюту и золото, зачисляя эти средства на счета в Центробанке для последующего перевода в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В связи с западными санкциями, пандемией и крупными инфраструктурными проектами растёт потребность во внутренних резервах, поэтому сейчас нет необходимости в смягчении бюджетного правила, отметил эксперт.

"Накопления средств в ФНБ в иностранных валютах, которые в последнее время слабеют по отношению к доллару, и скупка долларов по курсу 78, как это было в апреле, когда США ввели новые санкции в отношении российских ОФЗ, — это текущие потери государственных средств", — возражает генеральный директор УК "Спутник – Управление капиталом" Александр Лосев.

Он считает, что нужны серьёзные обоснования, чтобы сохранить нынешнее бюджетное правило, так как "уж слишком далеко сейчас отстоит цена отсечения стоимости нефти бюджетного правила в 43,3 доллара за баррель от текущих котировок Brent". В настоящее время важнее реализация инвестиционных проектов и рациональное использование денег ФНБ, заключил Лосев.