В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Пострадало два человека. Никаких арестов пока произведено не было.
Фото © Twitter / igorbobic
В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Видео © Twitter / Acosta
В Вашингтоне в двух километрах от Белого дома произошла стрельба. Как сообщает портал BNO News, пострадало как минимум два человека, они госпитализированы.
Инцидент произошёл около 20:00 по местному времени 22 июля (03:00 мск 23 июля) возле ресторана мексиканской кухни на перекрёстке 14-й улицы и улицы Риггс. По некоторым данным, стрелок находился в автомобиле. Никаких арестов пока произведено не было.
"Я подъезжала к перекрёстку, когда это произошло, и наблюдала, как один стрелок несколько раз стрелял в кого-то посреди очень оживлённой 14-й улицы", — написала в "Твиттере" журналистка CNN Кейтлан Коллинз.
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