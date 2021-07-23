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В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Пострадало два человека. Никаких арестов пока произведено не было.

23 июля, 01:52

Фото © Twitter / igorbobic

В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Видео © Twitter / Acosta

В Вашингтоне в двух километрах от Белого дома произошла стрельба. Как сообщает портал BNO News, пострадало как минимум два человека, они госпитализированы.

Инцидент произошёл около 20:00 по местному времени 22 июля (03:00 мск 23 июля) возле ресторана мексиканской кухни на перекрёстке 14-й улицы и улицы Риггс. По некоторым данным, стрелок находился в автомобиле. Никаких арестов пока произведено не было.

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"Я подъезжала к перекрёстку, когда это произошло, и наблюдала, как один стрелок несколько раз стрелял в кого-то посреди очень оживлённой 14-й улицы", — написала в "Твиттере" журналистка CNN Кейтлан Коллинз.

Ранее в США при стрельбе погиб шестилетний ребёнок.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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