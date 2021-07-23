В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Видео © Twitter / Acosta

В Вашингтоне в двух километрах от Белого дома произошла стрельба. Как сообщает портал BNO News, пострадало как минимум два человека, они госпитализированы.

Инцидент произошёл около 20:00 по местному времени 22 июля (03:00 мск 23 июля) возле ресторана мексиканской кухни на перекрёстке 14-й улицы и улицы Риггс. По некоторым данным, стрелок находился в автомобиле. Никаких арестов пока произведено не было.