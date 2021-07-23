Аналитик предрёк окончание эпохи доллара и назвал его замену

Фактически доллар ещё долго будет оставаться ключевой мировой валютой, но в торговых операциях между странами он используется всё меньше, рассказал глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьёзно повлиявшими на господствующее положение доллара", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Когана, текущая ситуация позволяет Европе и Китаю рассчитывать на то, что в ближайшие 50 лет удастся подвинуть доллар с первого места в мировом обороте. Эксперт отметил, что ярким подтверждением этого тезиса является торговая война между США и Китаем, начавшаяся в 2017 году. Аналитик пояснил, что США чувствуют угрозу от других государств и стараются приложить максимум усилий, чтобы продлить своё господство. Ещё одно проявление этого заключается в том, что американская валюта растёт относительно других во время кризисов.

"Но всё же стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань — многие государства видят в нём достойную альтернативу американской валюте", — заключил специалист.