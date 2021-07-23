Назван необычный способ стать миллионером к пенсии

Значительно улучшить финансовое благополучие и сохранить здоровье поможет отказ от алкоголя. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал независимый финансовый консультант Александр Доржиев.

По словам эксперта, из примерно 115 миллионов взрослых россиян треть не употребляет алкоголь, а две трети, то есть 77 миллионов, это делают. Получается, что каждый употребляющий алкоголь тратит на спиртное две с половиной тысячи рублей в месяц.

"Естественно, это средняя картина, кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 миллионов рублей за 40 лет", — отметил финансовый консультант.