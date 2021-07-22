Китай отказался помогать ВОЗ в новом поиске источников коронавируса
По версии Пекина, предложения организации содержат "формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл".
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Китай отказывается следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану второго этапа исследования происхождения коронавируса. Как подчёркивает замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, подобные исследования должны проводиться на основе научных фактов, а не домыслов.
"Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нём содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану. Власти Китая поддерживают проведение исследования, основанного на науке", — говорит Цзэн Исинь.
Вместе с тем в Китае категорически против того, чтобы теория происхождения коронавируса основывалась на политических суждениях отдельных стран. Там уверены, что вторая стадия должна основываться на фактах, полученных из первой.
Напомним, что версия об искусственном происхождении коронавируса обсуждается с самого начала распространения CoViD-19 по Земле. США и ещё 13 стран обеспокоились соответствующими выводами ВОЗ. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам. Китай, в свою очередь, обвинил США в "деструктивном влиянии" на организацию из-за критики выводов о происхождении ковида.
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