Китай отказывается следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану второго этапа исследования происхождения коронавируса. Как подчёркивает замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, подобные исследования должны проводиться на основе научных фактов, а не домыслов.

"Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нём содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану. Власти Китая поддерживают проведение исследования, основанного на науке", — говорит Цзэн Исинь.

Вместе с тем в Китае категорически против того, чтобы теория происхождения коронавируса основывалась на политических суждениях отдельных стран. Там уверены, что вторая стадия должна основываться на фактах, полученных из первой.