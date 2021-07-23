"Кулеба намерен сражаться с "Северным потоком – 2" в "овертайме и с помощью серии пенальти". Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла", — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор добавил, что теперь Украина может лишь просить компенсацию у сильных игроков. Настаивать на своём, по словам Пушкова, "всё равно что бить пенальти в свои ворота".