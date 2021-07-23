"Может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков": Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку – 2"
По словам сенатора, настаивая на своём, Украина бьёт пенальти в свои ворота.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева против газопровода "Северный поток – 2".
Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что у Киева "есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить" страну.
"Кулеба намерен сражаться с "Северным потоком – 2" в "овертайме и с помощью серии пенальти". Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла", — написал Пушков в "Твиттере".
Сенатор добавил, что теперь Украина может лишь просить компенсацию у сильных игроков. Настаивать на своём, по словам Пушкова, "всё равно что бить пенальти в свои ворота".
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