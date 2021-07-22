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"У нас есть ещё два тайма и серия пенальти": На Украине захотели взять реванш у России по "Северном потоку – 2"

По мнению главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, соглашение между Вашингтоном и Берлином по газопроводу ещё "не конец истории".

22 июля, 19:43
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/connecting-pipe-sections-above-water-800/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2" не остановит Киев в борьбе против газопровода.

"Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину" — сказал министр иностранных дел Украины на брифинге.

Немецкий журналист заявил, что "Северному потоку – 2" удалось не стать камнем преткновения

Немецкий журналист заявил, что "Северному потоку – 2" удалось не стать камнем преткновения

По мнению Кулебы, соглашение между Вашингтоном и Берлином — ещё "не конец истории". Глава МИД добавил, что у Киева есть много вопросов к зарубежным партнёрам по поводу имплементации этого договора.

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.

Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России

Украину не спросили: Почему американо-немецкая сделка по "Северному потоку – 2" выгодна России

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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