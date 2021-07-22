"У нас есть ещё два тайма и серия пенальти": На Украине захотели взять реванш у России по "Северном потоку – 2"

По мнению главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, соглашение между Вашингтоном и Берлином по газопроводу ещё "не конец истории".