"У нас есть ещё два тайма и серия пенальти": На Украине захотели взять реванш у России по "Северном потоку – 2"
По мнению главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, соглашение между Вашингтоном и Берлином по газопроводу ещё "не конец истории".
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2" не остановит Киев в борьбе против газопровода.
"Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину" — сказал министр иностранных дел Украины на брифинге.
По мнению Кулебы, соглашение между Вашингтоном и Берлином — ещё "не конец истории". Глава МИД добавил, что у Киева есть много вопросов к зарубежным партнёрам по поводу имплементации этого договора.
Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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