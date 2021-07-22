Восемь туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
Два человека получили тяжёлые травмы и не могут самостоятельно передвигаться.
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Группа из восьми туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, трое из них пострадали, сообщается на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в "Инстаграме".
"На горе Кору в Чегемском районе в результате камнепада пострадало три человека", — говорится в сообщении.
На место происшествия выдвинулись 20 спасателей.
По информации Лайфа, инцидент произошёл около 21:00. Два человека получили тяжёлые травмы и не могут самостоятельно передвигаться. Известно, что группа туристов, которая прибыла из Москвы, была официально зарегистрирована. Вероятно, для транспортировки людей потребуется вертолёт.
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