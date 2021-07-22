Восемь туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Группа из восьми туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, трое из них пострадали, сообщается на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в "Инстаграме".

"На горе Кору в Чегемском районе в результате камнепада пострадало три человека", — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись 20 спасателей.