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Восемь туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Два человека получили тяжёлые травмы и не могут самостоятельно передвигаться.

22 июля, 19:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группа из восьми туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, трое из них пострадали, сообщается на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в "Инстаграме".

"На горе Кору в Чегемском районе в результате камнепада пострадало три человека", — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись 20 спасателей.

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По информации Лайфа, инцидент произошёл около 21:00. Два человека получили тяжёлые травмы и не могут самостоятельно передвигаться. Известно, что группа туристов, которая прибыла из Москвы, была официально зарегистрирована. Вероятно, для транспортировки людей потребуется вертолёт.

Ранее в Карачаево-Черкессии один человек погиб и восемь пострадали при опрокидывании двух катамаранов с туристами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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