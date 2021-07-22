НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка

Соответствующее решение теперь будет приниматься каждым отдельно взятым учебным заведением.

22 июля, 19:03
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

В России вводятся новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Согласно им теперь упразднено изучение второго иностранного языка в школе.

Соответствующее решение об изучении второго языка теперь будет приниматься каждым отдельно взятым учебным заведением, отметили в Минпросвещения РФ.

Назван самый редкий язык в России, которым владеет только один человек

Назван самый редкий язык в России, которым владеет только один человек

Ранее в России предложили проводить психологические консультации для школьников перед экзаменами. Тема ЕГЭ и ОГЭ, а также связанного с ними напряжения является одной из самых обсуждаемых в сфере образования с момента внедрения этих экзаменов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий российских школьников

19 июля, 13:25

Родители 15,5 миллиона детей подали заявки на "школьную" выплату

вчера в 16:05

Стилисты объяснили, как сэкономить при покупке одежды и обуви

сегодня в 19:05

Арестован судмедэксперт, подозреваемый в подлоге по делу о гибели замглавы Депкульта Москвы

сегодня в 19:54

"У нас есть ещё два тайма и серия пенальти": На Украине захотели взять реванш у России по "Северном потоку – 2"

сегодня в 19:43

Новости партнеров

Layer 1