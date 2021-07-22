В российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка

В России вводятся новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Согласно им теперь упразднено изучение второго иностранного языка в школе.

Соответствующее решение об изучении второго языка теперь будет приниматься каждым отдельно взятым учебным заведением, отметили в Минпросвещения РФ.

Назван самый редкий язык в России, которым владеет только один человек

Ранее в России предложили проводить психологические консультации для школьников перед экзаменами. Тема ЕГЭ и ОГЭ, а также связанного с ними напряжения является одной из самых обсуждаемых в сфере образования с момента внедрения этих экзаменов.